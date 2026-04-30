Знищення російських загарбників, скріншот відео

СБС вразили логістику рашистів на Запоріжжі (ВІДЕО)

30 кві 2026, 20:57
999

Сили безпілотних систем ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці опублікували відео знищення дронами логістики російських загарбників у Запорізькій області.

На відео продемонстровано бойову роботу бійців 412-ї бригади Nemesis. Уражено:

  • пікап із засобами РЕБ;
  • автомобілі типу «буханка»;
  • легкові автомобілі;
  • вантажівки;
  • автотранспорт із причепами.

Удари по транспорту противника мають критичне значення: вони порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії, ускладнюють евакуацію поранених і обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні, — наголошують у СБС.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
