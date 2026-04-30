Знищення російських загарбників, скріншот відео
СБС вразили логістику рашистів на Запоріжжі (ВІДЕО)
Сили безпілотних систем ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці опублікували відео знищення дронами логістики російських загарбників у Запорізькій області.
На відео продемонстровано бойову роботу бійців 412-ї бригади Nemesis. Уражено:
- пікап із засобами РЕБ;
- автомобілі типу «буханка»;
- легкові автомобілі;
- вантажівки;
- автотранспорт із причепами.
Удари по транспорту противника мають критичне значення: вони порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії, ускладнюють евакуацію поранених і обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні, — наголошують у СБС.