Сили безпілотних систем ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці опублікували відео знищення дронами логістики російських загарбників у Запорізькій області.

На відео продемонстровано бойову роботу бійців 412-ї бригади Nemesis. Уражено:

Удари по транспорту противника мають критичне значення: вони порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії, ускладнюють евакуацію поранених і обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні, — наголошують у СБС.