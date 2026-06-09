Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслдіки удару російських БпЛА у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура
Російський БпЛА вдарив по Холодногірському району Харкова — троє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214326-rosiyskyy-bpla-vdaryv-po-holodnogirskomu-rayonu-harkova-troie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 червня, ввечері завдали удару безпілотником по Холодногірському району Харкова.
Пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про трьох постраждалих — жінок віком 48 та 71 рік, а також 14-річну дівчинку. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Крім того:
- внаслідок «прильоту» в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку;
- пошкоджено вісім приватних домоволодінь, багатоквартирний будинок і три автомобілі.