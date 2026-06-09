ПОследствия удара российских БПЛА в Харькове, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n214326-rossiyskiy-bpla-udaril-po-holodnogorskomu-rayonu-harkova-troe-postradavshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 9 червня, ввечері завдали удару безпілотником по Холодногірському району Харкова.

Пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох постраждалих — жінок віком 48 та 71 рік, а також 14-річну дівчинку. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

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