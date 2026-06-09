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ПОследствия удара российских БПЛА в Харькове, фото: Харьковская областная прокуратура

Российский БпЛА ударил по Холодногорскому району Харькова — трое пострадавших (ФОТО)

9 июн 2026, 22:49
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Російські загарбники сьогодні, 9 червня, ввечері завдали удару безпілотником по Холодногірському району Харкова.

Пошкоджено приватний будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох постраждалих — жінок віком 48 та 71 рік, а також 14-річну дівчинку. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того:

  • внаслідок «прильоту» в землю поряд з приватним житловим будинком, спалахнув дах будинку;
  • пошкоджено вісім приватних домоволодінь, багатоквартирний будинок і три автомобілі.

Наслдіки удару російських БпЛА у Харкові, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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