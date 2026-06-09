Последствия удара российского БПЛА в Харькове, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Харкові через влучання російського безпілотника у житлову триповерхівку є постраждалі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рашисти сьогодні, 9 червня, вдень атакували місто — виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку. Там також зруйновані дах, перекриття та конструкції верхніх поверхів.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні вдень повідомляв про атаку безпілотників на Київський, Слобідський, Основ’янський та Шевченківський райони Харкова. Тоді повідомлялося, що внаслідок російської атаки у Київському районі: