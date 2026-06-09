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Последствия удара русского дрона в Харьковской области, фото: Нацполиция
FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю на Харьковщине — погиб человек, четверо ранены (ФОТО)https://racurs.ua/n214322-fpv-dron-udaril-po-grajdanskomu-avtomobilu-na-harkovschine-pogib-chelovek-chetvero-raneny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по автівці на Харківщині. Одна людина загинула, ще четверо поранені.
Про це сьогодні, 9 червня, повідомила прес-служба Нацполіції.
9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda, — розповіли у поліції.
Внаслідок удару дрона:
- загинула жінка, її особа встановлюється;
- тілесні ушкодження отримали четверо громадян — три жінки віком 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік. Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські задокументували наслідки ворожого обстрілу та зібрали речові докази, — додали в поліції.