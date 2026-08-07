Россияне атаковали спасателей в Запорожской области. Фото:

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Рятувальники постраждали внаслідок повторної російської атаки на Запорізьку область.

Армія Російської Федерації 7 серпня завдала удару по місцю «прильоту», коли там уже працювали рятувальники. Внаслідок обстрілу опостраждали двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Під обстріл потрапив пожежний автомобіль, який рятувальники використовували для гасіння пожежі після першого обстрілу. Були пошкоджені господарська споруда на території приватного двору. Крім того, виникла пожежа через влучання.

Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала FPV-дроном Кушугумську громаду в Запорізькій області. Постраждав 58-річний чоловік, а 55-річна жінка померла від важких ран.

Згодом двоє людей загинули внаслідок російських ударів по Запорізькому району. У Новосолоному внаслідок атаки на авто загинув 41-річний чоловік. А в Кушугумі ворожий БпЛА вбив 48-річну жінку.