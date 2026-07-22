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Армия РФ ударила по селу в Запорожской области, есть погибший и раненыею Фото:

Россияне сбросили КАБы на село в Запорожской области — ест ь погибший и раненые

22 июл 2026, 19:24
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Російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Запорізькій області.

Ворожі авіабомби у середу, 22 липня, вдарили по селу Лежиному, що в Степненській сільській громаді Запорізького району. Зруйнувано будинки. Попередньо, є інформація про людей під завалами. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про одного загиблого. Щонайменше троє осіб зазнали поранень. На місці влучань працюють екстрені служби.

Також Федоров опублікував фото наслідків атаки на підприємство харчової промисловості в області.

Нагадаємо, 22 липня російський безпілотник влучив по території підприємства харчової промисловості в Запоріжжі. Спалахнули автівки та приміщення. Постраждали 33-річна жінка та чоловіки віком 25 та 41 року.

Источник: Ракурс


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