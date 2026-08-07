Россияне уничтожили крупнейший в Украине склад средств защиты Delta Plus. Фото:

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Компанія Delta Plus Ukraine зазнала масштабних втрат внаслідок російського обстрілу.

Ворожа армія за одну ніч знищила усе, що напрацьовувалося багато років. Повністю зруйновані найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту та офісне приміщення. Компанія припинила всі заплановані відвантаження. Про це Delta Plus Ukraine повідомила у Facebook.

На жаль, Delta Plus Ukraine знищена повністю. Найбільший склад ЗІЗ в Україні та офісне приміщення було знищено повністю. Тому наразі ми маємо повідомити вам, що всі відвантаження ми припиняємо, — йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, коли Delta Plus Ukraine відновить роботу. У компанії заявили, що обов’язково повернуться.

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа інформував у Telegram, що 7 серпня російські війська завдали удару по Дніпру. Після обстрілу загорілися склади логістичної компанії у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Росія вночі 5 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та області. Ворог бив по складах та логістичних центрах. Були знищені та пошкоджені приміщення компаній та мереж NOVUS, «Нова Пошта», ROZETKA, «Фоззі Груп», «Сільпо», «Епіцентр-К», «INTERTOP», PUMA, Liqui Moly Ukraine, «БРОКБРІДЖ», завод «Пластмас», «Рабен Україна», «Євробетон» та Toyota. Низка компаній попередила про можливий дефіцит своїх товарів.