Российская армия атаковала три области Украины, есть погибшие и раненые — агрессия России

https://racurs.ua/n215492-okkupanty-udarili-po-trem-oblastyam-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару по Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

У п’ятницю, 7 серпня, окупанти обстріляли місто Ізюм. Наразі відомо, що двоє осіб загинули. Зазнали поранень четверо осіб, їм надають медичну допомогу. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

На місці прильотів спалахнула пожежа на площі близько 400 кв. м. Рятувальники вже усувають наслідки атаки.

У Херсонській області сьогодні вранці окупанти спрямували дрон «Молнія» по цивільному авто на трасі поблизу села Нова Кубань Борозенської громади. У машині перебували літні люди. Як поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, від важких поранень загинула 77-річна жінка. Госпіталізували з множинними пораненнями 70-річного чоловіка.

У Херсоні внаслідок атаки дронів постраждали шестеро людей.

На Дніпропетровщині ворог атакував Дніпровський район. Внаслідок удару виникла пожежа, але люди не постраждали.

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти атакували ринок у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок вибуху постраждали 10 осіб. Двоє з них перебувають у важкому стані.