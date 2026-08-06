Российская армия атаковала дронами мусоровоз и грузовики в Херсоне. Фото:

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Російські окупанти продовжують тероризувати Херсон.

Орієнтовно о 8.40 у четвер, 6 серпня, російські окупанти атакували безпілотником сміттєвоз у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару постраждав 54-річний чоловік, в якого діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Пораненого госпіталізували. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

Згодом до лікарні доставили ще двох постраждалих через удар російського дрона по сміттєвозу. У чоловіків віком 42 та 28 років діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Крім того, сьогодні вранці загарбники вдарили безпілотником поруч з вантажівкою у Центральному районі Херсона. Постраждав 41-річний водій, який отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Пораненого чоловіка госпіталізували, він отримує необхідну медичну допомогу.

У ДСНС поінформували, що також внаслідок влучання російського FPV-дрона загорілися два вантажні автомобілі на території одного з комунальних підприємств. Рятувальники ліквідували пожежу, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 5 серпня в Херсоні внаслідок влучання російського FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль, який доставляв продукти до одного із супермаркетів. На щастя, ніхто не постраждав.