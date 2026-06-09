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Ракурс
Наслідки удару російського дрона на Харківщині, фото: Нацполіція

FPV-дрон вдарив по цивільній автівці на Харківщині — загинула людина, четверо поранені (ФОТО)

9 чер 2026, 20:57
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Російські загарбники завдали удару по автівці на Харківщині. Одна людина загинула, ще четверо поранені.

Про це сьогодні, 9 червня, повідомила прес-служба Нацполіції.

9 червня на автодорозі у Дергачівській міській громаді внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль Honda, — розповіли у поліції.

Внаслідок удару дрона:

  • загинула жінка, її особа встановлюється;
  • тілесні ушкодження отримали четверо громадян — три жінки віком 79, 74, 49 років та 61-річний чоловік. Постраждалих з вибуховими травмами доставили до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські задокументували наслідки ворожого обстрілу та зібрали речові докази, — додали в поліції.

Наслідки удару російського дрона на Харківщині, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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