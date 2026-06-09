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Ракурс
Росіяни спрямували дрон по автомобілю з хлібом на Чернігівщині. Фото: поліція

Росіяни атакували автомобіль із хлібом на Чернігівщині — постраждав водій

9 чер 2026, 12:24
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Армія Росії продовжує атакувати цивільний транспорт в прикордонних областях.

У вівторок вранці, 9 червня, окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю, який розвозив хліб у прикордонній Семенівці. Автомобіль зазнав пошкоджень. Також постраждав 55-річний водій, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Також очільник ОВА поінформував, що напередодні вдень російські дрони-камікадзе атакували гаражне приміщення одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади. В учора ввечері у Ріпках російські дрони влучили по території одного з підприємств.

Крім того, знову загарбники били по енергетиці Чернігівщини. Ремонтні бригади вже працюють, щоб відновити подачу світла.

Нагадаємо, 4 червня в селі Губарівка Богодухівського району, що на прикордонні Харківщини, росіяни атакували FPV-дроном родини, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми. Внаслідок ворожого удару постраждали шестеро цивільних. З пораненнями госпіталізували двох чоловіків, двох жінок та двох дітей — дівчаток віком двох та 12 років.

Джерело: Ракурс


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