Росіяни спрямували дрон по автомобілю з хлібом на Чернігівщині. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n214308-rosiyany-atakuvaly-avtomobil-iz-hlibom-na-chernigivschyni-postrajdav-vodiy.html

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Армія Росії продовжує атакувати цивільний транспорт в прикордонних областях.

У вівторок вранці, 9 червня, окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю, який розвозив хліб у прикордонній Семенівці. Автомобіль зазнав пошкоджень. Також постраждав 55-річний водій, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Також очільник ОВА поінформував, що напередодні вдень російські дрони-камікадзе атакували гаражне приміщення одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади. В учора ввечері у Ріпках російські дрони влучили по території одного з підприємств.

Крім того, знову загарбники били по енергетиці Чернігівщини. Ремонтні бригади вже працюють, щоб відновити подачу світла.

Нагадаємо, 4 червня в селі Губарівка Богодухівського району, що на прикордонні Харківщини, росіяни атакували FPV-дроном родини, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми. Внаслідок ворожого удару постраждали шестеро цивільних. З пораненнями госпіталізували двох чоловіків, двох жінок та двох дітей — дівчаток віком двох та 12 років.