Російська армія 14 квітня атакувала Чернігів безпілотниками.

В обласному центрі працювала протиповітряна оборона, яка відпрацьовувала по «Шахедах», які летіли у бік міста. Один із БпЛА влучив у центрі міста, у районі розташування адмінбудівель. Про це повідомили керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та прес-служба Чернігівської міської ради.

Внаслідок прильоту пошкоджена адміністративна будівля та багатоквартирний житловий будинок, де вибито вікна. Наразі відомо про одну поранену людину.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що на Чернігів прямували ворожі дрони.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський безпілотник атакував лікарню у Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждали четверо працівників медичного закладу: 67-річний чоловік та жінки віком 42, 51 та 39 років. Поранених госпіталізували.