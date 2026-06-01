Російські дрони-камікадзе завдали ударів по Чернігівській області. Фото: ДСНС

Російські дрони-камікадзе завдали нових ударів по Чернігівській області.

У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури, а в селищі Ріпки було пошкоджене приватне домогосподарство. Травми дістали восьмеро осіб, серед постраждалих троє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспортних засобах. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Водночас голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що у Сновській громаді внаслідок ворожої дронової атаки постраждали троє жінок 57, 58 і 61 років. Також травмовані двоє хлопчиків по 14 років та один 15-річний. Чотирьох людей госпіталізували, а решта лікуються амбулаторно. А в Ріпкинській громаді постраждала 74-річна жінка.

Бив минулої ночі ворог і по Чернігову, на місці влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські БпЛА минулому ночі вдарили по Основ’янському, Слобідському, Київському і Холодногірському районах Харкова. Постраждали двоє людей, яким медики вже надали необхідну допомогу. Внаслідок влучань було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік.