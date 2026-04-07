Фото: «Суспільне»

Росіяни дроном вдарили по міськраді Прилук на Чернігівщині (ВІДЕО)

7 кві 2026, 10:59
Армія Російської Федерації 7 квітня завдала нових ударів по Чернігівщині.

Сьогодні вранці окупанти спрямували ударний безпілотник по будівлі міської ради Прилук, що розташована в центрі міста. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомило «Суспільне».

Також російські війська атакували будівлю податкової інспекції у центрі прикордонного Новгорода-Сіверського.

В ОВА поінформували, що окупанти продовжує прицільно бити по енергетичних обʼєктах на Чернігівщині. Напередодні були зафіксовані чотири влучання ударних БпЛА у Корюківському і Новгород-Сіверському районах. Енергетики одразу виїхали на обʼєкти і працювали навіть уночі. Станом на ранок частині споживачів світло все ж повернули.

Крім того, вчора російський дрон «Герань» атакував транспортну інфраструктуру. Загалом упродовж доби минулої росіяни здійснили 27 обстрілів — було зафіксовано 67 вибухів.

Нагадаємо, 7 квітня російські військові атакували FPV-дроном міський автобус в Нікополі на Дніпропетровщині. По маршрутці ворог вдарив у самому центрі міста, коли автобус під’їжджав до зупинки. Внаслідок обстрілу троє осіб загинули, а 12 дістали поранення.

Джерело: «Суспільне»

