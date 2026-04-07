П’ятеро осіб постраждали внаслідок удару по Прилуках. Фото: ДСНС

Російський обстріл Прилук 7 квітня призвів до поранень п’яти осіб.

У місті зафіксовані щонайменше три прильоти безпілотників у проміжку з 10.10 до 10.30. Один із ударів прийшовся по будівлі Прилуцької міської ради. Ще два — по інших цивільних об'єктах адміністрації. Попередньо відомо, що працівники міськради не постраждали. Однак поранень зазнали щонайменше п’ятеро людей, яких з опіками госпіталізували. Одна жінка у тяжкому стані. Про це очільник Прилуцької РВА Володимир Чернов заявив у коментарі «Суспільному».

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував, що сьогодні зранку росіяни атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів виникли пожежі. Працюють на місцях рятувальники та всі необхідні служби.

Як повідомили в ДСНС, сьогодні росіяни також атакували адміністративну будівлю у місті Новгороді-Сіверському на Чернігівщині. Внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти спрямували ударний безпілотник по будівлі міської ради Прилук. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Також російські війська атакували будівлю податкової інспекції у центрі прикордонного Новгорода-Сіверського.

Джерело: «Суспільне»