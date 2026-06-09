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Ураження ворожих цілей, скріншот відео
СБС вразили 36 об'єктів противника в оперативній глибині на ТОТ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214324-sbs-vrazyly-36-obiektiv-protyvnyka-v-operatyvniy-glybyni-na-tot-video.htmlРакурс
Підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на сьогодні, 9 червня, відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів російських загарбників в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці СБС.
Зокрема:
- у Запорізькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили РЛС П-18 «Терек»;
- у Запорізькій області оператори 1-го окремого центру уразили РЛС П-18 «Терек»;
- у Донецькій області оператори 412-ї бригади Nemesis уразили командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА «Рубікон»;
- у Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили пункт тимчасової дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії противника;
- оператори 1-го окремого центру, 20-ї бригади К-2, 427-ї бригади «Рарог», 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та прикордонного підрозділу БАС «Фенікс» уразили дев’ять електропідстанцій, які забезпечували військову інфраструктуру та обслуговували потреби військ противника;
- у Луганській області оператори 20-ї бригади К-2 уразили цистерни з паливно-мастильними матеріалами;
- у Луганську оператори 1-го окремого центру СБС уразили об'єкти газової інфраструктури, задіяні в забезпеченні потреб противника;
- оператори Загону «13» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 20-ї бригади К-2 та прикордонного підрозділу «Фенікс» завдали уражень по логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.
Системне ураження засобів радіолокації, пунктів управління, місць розміщення особового складу, логістики, енергетичної, газової та паливної інфраструктури знижує спроможність противника забезпечувати війська, управляти підрозділами та підтримувати темп бойових дій, — наголошують у СБС.