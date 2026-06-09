Ураження ворожих цілей, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214324-sbs-vrazyly-36-obiektiv-protyvnyka-v-operatyvniy-glybyni-na-tot-video.html

Ракурс

Підрозділи Сил безпілотних систем в ніч на сьогодні, 9 червня, відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів російських загарбників в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці СБС.

Зокрема:

у Запорізькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили РЛС П-18 «Терек»;

у Запорізькій області оператори 1-го окремого центру уразили РЛС П-18 «Терек»;

у Донецькій області оператори 412-ї бригади Nemesis уразили командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА «Рубікон»;

у Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили пункт тимчасової дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії противника;

оператори 1-го окремого центру, 20-ї бригади К-2, 427-ї бригади «Рарог», 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та прикордонного підрозділу БАС «Фенікс» уразили дев’ять електропідстанцій, які забезпечували військову інфраструктуру та обслуговували потреби військ противника;

у Луганській області оператори 20-ї бригади К-2 уразили цистерни з паливно-мастильними матеріалами;

у Луганську оператори 1-го окремого центру СБС уразили об'єкти газової інфраструктури, задіяні в забезпеченні потреб противника;

оператори Загону «13» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 20-ї бригади К-2 та прикордонного підрозділу «Фенікс» завдали уражень по логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.