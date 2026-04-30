  Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили екіпаж російського розвідувального БПЛА Zala, який забирав борт після польоту (ВІДЕО)

30 кві 2026, 18:09
Українські військові з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» знищили екіпаж ворожого розвідувального БПЛА Zala.

Відповідне відео сьогодні, 30 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Екіпаж російського розвідувального БПЛА Zala думав, що спокійно забрав борт після польоту. Але ми відстежили, де вони ховаються. Координати передали майстрам своєї справи, — вказано в описі відео.

На відео показано, як здійснюється відстеження російських загарбників, які забрали безпілотник, після чого по місцю їх перебування завдається удар.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
