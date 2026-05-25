Ракети Storm Shado знищили пункт управління та зв’язку російської армії на Луганщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214026-aviaciya-zsu-atakuvala-punkt-upravlinnya-armiyi-rf-na-luganschyni.html

Ракурс

Збройні сили України атакували важливий об'єкт російських окупантів.

У понеділок, 25 травня, авіація Повітряних сил ЗСУ застосувала крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі, — наголосило командування.

Нагадаємо, в Генштабі повідомляли, що у ніч на 25 травня українські військові уразили нафтобазу «Белец», що розташована в населеному пункті Унеча Брянської області. Цей об'єкт був задіяний у забезпеченні російської армії. Крім того, українські захисники уразили склад зберігання боєприпасів росіяни в окупованому Криму.