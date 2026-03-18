Силы обороны отразили российский мотоштурм на Покровском направлении.

Армія Російської Федерації здійснила спробу першого за три місяці мотоштурм Гришиного.

Востаннє на Покровському напрямку невдалу атаку із застосуванням мототехніки ворог здійснив на початку грудня 2025 року. Тоді противник намагався прорватися у населений пункт за допомогою багі. Про це 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у Facebook.

Цього разу для штурму Гришиного ворог застосував 13 мотоциклів. Протистояли окупантам бійці 155-ї окремої механізованої бригади та «Скеля», які спільно з суміжними підрозділами знищили дев’ять одиниць техніки на підступах до селища. Ще чотири мотоцикли були спалені в Гришиному. У ході невдалої атаки загарбники втратили 17 військових.

Водночас росіяни здійснили спробу прориву двома МТ-ЛБ у районі Мирнограду. Однак ця бронетехніка була знищена, а особовий склад — ліквідовано.

Нагадаємо, підрозділи українських десантників в одному з населених пунктів на Олександрівському напрямку ліквідували 10 російських окупантів, а також знищили дві одиниці автомобільної техніки та три квадроцикли, які загарбники використовували для маневрування та підвезення особового складу.