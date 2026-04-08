Силы обороны Украины поразили нефтебазы и ракетный комплекс в оккупированном Крыму.

https://racurs.ua/n213109-vsu-porazili-neftebazy-i-raketnyy-kompleks-v-okkupirovannom-krymu-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони уразили нафтобази, логістичні об'єкти та позиційний район БРК «Бастіон» на ТОТ України.

У ніч на 8 квітня українські військові уразили нафтобази у Феодосії та Гвардійському на території окупованого Криму. У Феодосії виникла масштабна пожежа. На цих нафтобазах загарбники накопичують та зберігають пально-мастильні матеріали для забезпечення своєї армії. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також було атаковано склади матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого на окупованій території Запорізької області, Суходільська на Луганщині та Великої Новосілки в Донецькій області.

Крім того, відомо про ураження польового артилерійського складу неподалік Ялти в Донецькій області, складу БпЛА поблизу Степного тієї ж області та складу боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на ТОТ Луганщини.

А в окупованому Криму також було завдано ударів по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу «Бастіон» в районі Софіївки.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» у Слободці Ленінградської області РФ. Підтверджено ураження трьох резервуарів на цьому об'єкті, які належать підприємству «Транснефть-Балтика».