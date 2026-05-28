ВСУ ракетами Storm Shadow поразили ряд военных объектов РФ.

Повітряні сили ЗСУ атакували важливі об'єкти ворога в Росії та в окупованому Криму.

Українська авіація застосувала ракети повітряного базування Storm Shadow для ударів по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 28 травня повідомили у Telegram.

Також українські війська уразили командні пункти підрозділів російської армії у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Також у Сорокиному та в Азовському, що на Запоріжжі, були уражені склади матеріально-технічних засобів.

Крім того, відомо про влучання по радіолокаційній станції «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабній машині зі складу комплексу «Бук-М2» поблизу Кадіївки Луганської області.

Генеральний штаб, серед іншого, поінформував про нове ураження НПЗ «Туапсинский» у Краснодарському краї РФ, який був атакований у ніч на 27 травня. На території нафтозаводу фіксувалася пожежа та задимлення.

Нагадаємо, 25 травня авіація Повітряних сил ЗСУ застосувала крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для успішного знищення важливого пункту управління та зв’язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області.