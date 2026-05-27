Президент Владимир Зеленський.

Російська Федерація готує додаткову мобілізацію на десятки тисяч осіб.

Українська влада отримала внутрішню російську інформацію про підготовку додаткової мобілізації в РФ. Таким чином Москва має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Керівництво країни-агресора поставило завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч осіб. Про це після наради з військовими 27 травня повідомив президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації — саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень, — зазначив він.

За словами Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли по ситуації та варіантах дій Сил оборони в Харківській області, передусім це Купʼянський напрямок, а також в Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України.

Також військові доповіли по застосуванню далекобійних санкцій України — зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших регіонах РФ.

Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, ще у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.