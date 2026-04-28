Російське керівництво готується розширити мобілізацію — Зеленський
Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.
Про це сьогодні, 28 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком.
Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі, — зазначив Зеленський.
Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань, — додав він.
Зеленський також повідомив, що українська розвідка отримала конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва.
Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат, — наголосив він.