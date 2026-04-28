Мобілізацію у Росії можуть посилити

Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

Про це сьогодні, 28 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком.

Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі, — зазначив Зеленський.

Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань, — додав він.

Зеленський також повідомив, що українська розвідка отримала конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва.