Рашисти активно застосовують керовані «Шахеди», інфографіка: Сергій «Флеш» Бескрестнов

Дистанційне керування та розвідувальна діяльність ворожих безпілотників «Шахедів» і «Гербер» за допомогою МЕШ-модемів стає дедалі актуальнішою. Фіксуються прольоти БпЛА з МЕШ-модемами все глибше в український тил.

Про це сьогодні, 28 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Наразі зона дії керованих «Шахедів» з півночі сягає Києва, із заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва, — зазначив він.

Технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БпЛА з радiомодемами, по якому в повітрі передається інформація. Система побудована таким чином:

на території противника на високих точках і щоглах стоять спеціальні антени далекого зв’язку;

зв’язок з безпілотником може бути на відстані до 220 км. Але щоб зв’язок був, безпілотник повинен бути дуже високо. Інакше викривлення поверхні Землі не дасть організувати канал зв’язку;

безпілотники, які приймають сигнал, передають його на інші, які здійснюють атаку. Такий ланцюжок з БПЛА посередників для передачі може бути довгим, але практика показала, що зі збільшенням кількості ретрансляцій швидкість падає, а затримка зростає. Тому противник застосовує не більше двох-трьох ретрансляцій радіосигналу;

на момент удару Шахеди намагаються перебувати поруч один від одного, щоб створити сильний радіосигнал, який складніше придушити.

У випадку, коли мене намагалися вбити, два реактивні Шахеди кружляли біля мого будинку, ще два були в дорозі за кілька кілометрів від мене. Ті два «Шахеди», що були в дорозі в момент удару по мені, перебували на висоті 2200 метрів, — розповів Бескрестнов.

Дуже простий розрахунок показує, що при такій висоті зв’язок міг бути лише на відстані 200 кілометрів, і якщо виключити Білорусь, то чітко видно єдиний варіант, звідки здійснювалося керування. Далі ці два БПЛА на висоті 2200 метрів передавали сигнал на інші два, які опускалися низько, щоб атакувати мене, — додав він.

Бескрестнов зазначив, що з боку росіян за цією технологією працює велика група пілотів і фахівців Самих пілотів налічується близько 40 осіб.