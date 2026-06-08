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Ракурс
Рашисти знову атакували енергооб’єкти ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти атакували чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

8 чер 2026, 14:39
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Росіяни атакували чотири енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області.

Впродовж вихідних ворог цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це сьогодні, у понеділок 8 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Упродовж вихідних російські війська цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, — розповіли у компанії.

Зазначається, що після кожної атаки енергетики оперативно повертали світло, однак в ніч на сьогодні росіяни знову завдали удару:

Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин.

На одному з об'єктів сталася пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі енергетики чекають дозволу саперів, щоб розпочати відновлювальні роботи, — додали у компанії.

Джерело: Ракурс


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