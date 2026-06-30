Рашисти знову атакували об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n214724-rosiyany-znovu-atakuvaly-energoobiekty-na-dnipropetrovschyni-dtek.html

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Російські загарбники атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Протягом доби ворог обстрілював енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через це частина родин прифронтової зони залишилася без світла, — розповіли у ДТЕК.

Енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи. Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки, — додали у компанії.

До цього ДТЕК повідомляв про російські атаки на енергооб'єкти компанії на Дніпропетровщині 23 червня. Тоді через російський обстріл без світла залишилися 34 тис. родин.