Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову атакували енергооб’єкт ДТЕК

Росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині — ДТЕК

26 чер 2026, 10:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, — розповіли у компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області, — додаи у ДТЕК.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини:

  • в Ізмаїльському районі через пошкодження обʼєкту енергетики тимчасово без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт;
  • також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок. Постраждала людина.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів