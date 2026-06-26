Рашисты снова атаковали энергообъект ДТЭК, фото:

https://racurs.ua/n214662-rossiyane-atakovali-energoobekt-v-odesskoy-oblasti-dtek.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, — розповіли у компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області, — додали у ДТЕК.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини: