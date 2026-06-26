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Рашисты снова атаковали энергообъект ДТЭК, фото:

Россияне атаковали энергообъект в Одесской области — ДТЭК

26 июн 2026, 10:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, — розповіли у компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області, — додали у ДТЕК.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини:

  • в Ізмаїльському районі через пошкодження обʼєкту енергетики тимчасово без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт;
  • також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок. Постраждала людина.

Источник: Ракурс


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