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Рашисты снова атаковали энергообъект ДТЭК, фото:
Россияне атаковали энергообъект в Одесской области — ДТЭКhttps://racurs.ua/n214662-rossiyane-atakovali-energoobekt-v-odesskoy-oblasti-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня, вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, — розповіли у компанії.
Зазначається, що ремонтні роботи потребують часу.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім мешканцям області, — додали у ДТЕК.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини:
- в Ізмаїльському районі через пошкодження обʼєкту енергетики тимчасово без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт;
- також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок. Постраждала людина.