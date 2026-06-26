Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n214660-sem-ballisticheskih-raket-i-189-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-26-iunya-vozdushnye-sily.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня (з 18.00 25 червня), атакували Україну сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» (по Київщині та Полтавщині), запущеними з Брянської та Курської областей РФ.

Ворог також задіяв 189 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас», та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: