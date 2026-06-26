Сім балістичних ракет та 189 БпЛА атакували Україну в ніч на 26 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214660-sim-balistychnyh-raket-ta-189-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-26-chervnya-povitryani-syly.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 червня (з 18.00 25 червня), атакували Україну сімома балістичними ракетами «Іскандер-М» (по Київщині та Полтавщині), запущеними з Брянської та Курської областей РФ.
Ворог також задіяв 189 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас», та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей — трм балістичні ракети «Іскандер-М» та 174 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
- зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 11 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.