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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки виникла пожежа (ФОТО)

26 чер 2026, 08:57
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У Києві вчора, 25 червня, ввечері внаслідок російського удару сталось загоряння складських будівель.

Наразі пожежу вже ліквідували. Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

Також вчора ввечері за іншою адресою сталося падіння уламків на відкриту територію, без негативних наслідків.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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