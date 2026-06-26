Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214659-v-kieve-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-voznik-pojar-foto.html

Ракурс

У Києві вчора, 25 червня, ввечері внаслідок російського удару сталось загоряння складських будівель.

Наразі пожежу вже ліквідували. Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

Також вчора ввечері за іншою адресою сталося падіння уламків на відкриту територію, без негативних наслідків.