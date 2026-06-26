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Ракурс
Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки возник пожар (ФОТО)

26 июн 2026, 08:57
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У Києві вчора, 25 червня, ввечері внаслідок російського удару сталось загоряння складських будівель.

Наразі пожежу вже ліквідували. Про це сьогодні, 26 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

Також вчора ввечері за іншою адресою сталося падіння уламків на відкриту територію, без негативних наслідків.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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