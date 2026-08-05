Понад 500 дітей примусово евакуюють з Краматорська і сусідніх селищ на Донеччині. Фото:

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Примусову евакуацію проведуть із деяких районів Краматорська і частини сіл Краматорської громади на Донеччині.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав наказ про обов’язкову евакуацію 525 дітей із 424 родин. Із найбільш небезпечних районів Краматорська вивезуть 326 дітей із 274 родин, з селища Красноторка — 59 дітей із 46 родин, а з селища Біленьке — 140 дітей зі 104 родин. Про це очільник ОВА 5 серпня написав у Facebook.

Підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей будуть евакуйовувати разом із батьками або іншими законними представниками.

Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп, — наголосив очільник Донеччини.

Нагадаємо, 20 липня в Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації. Евакуацію проведуть із дев’яти населених пунктів Старосалтівської громади у Чугуївському районі. У цих селах проживають 865 осіб, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні людини.