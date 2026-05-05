РФ скинула ФАБи на Краматорськ, загинули п’ятеро осіб, а ще п’ятеро поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213636-rf-skynula-faby-na-kramatorsk-p-yatero-zagyblyh-ta-dev-yatero-poranenyh.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вдарила по Краматорську на Донеччині.

У вівторок, 5 травня, близько 17.00 окупанти скинули три фугасні авіаційні бомби по центру міста. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби. Триває рятувальна операція. Про це президент Володимир Зеленський та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомили в соцмережах.

В Офісі генерального прокурора поінформували, що ворог бив по центру Краматорська авіаційний боєприпас типу ФАБ-250 з модулем УМПК. Влучання зафіксовано в районі щільної житлової забудови.

Станом на зараз відомо про щонайменше п’ятьох загиблих цивільних. Ще девʼять людей поранено. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійні рани. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики — надають допомогу людям, — прокоментував ворожу атаку Зеленський.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до дев’яти людей. Рятувальники ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Голова ОВА Іван Федоров заявив про 12 загиблих.

Нагадаємо, вдень 5 травня російська авіація скинула КАБи на підприємства, що знаходяться в Запоріжжі. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Наразі відомо про двох загиблих, а кількість постраждалих збільшилася до 16 осіб. Стан одного чоловіка лікарі оцінюють, як тяжкий. Інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості.