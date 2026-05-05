У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених. Фото: ДСНС

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок бомбардування Запоріжжя

5 тра 2026, 18:56
Російське бомбардування Запоріжжя призвело до людських жертв.

Наразі відомо про двох загиблих, а кількість постраждалих збільшилася до 16 осіб. Стан одного чоловіка лікарі оцінюють, як тяжкий. Інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості. У постраждалих переважно вибухові травми. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 5 травня повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок російського удару загорілася станція технічного обслуговування з понад 10 автомобілями. Також горіли піддони на території приватного підприємства. Наразі вогнеборці ліквідовують усі осередки загоряння.

Національна поліція повідомила у Telegram, що окупанти атакували житловий район чотирма керованими авіабомбами. Коли поліцейські, рятувальники та медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, окупанти підступно скерували на місце обстрілу ударні дрони.

Нагадаємо, вдень 5 травня російська авіація скинула КАБи на підприємства, що знаходяться в Запоріжжі. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

