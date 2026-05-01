Росіяни КАБами атакували трактор на Запоріжжі, є поранений

Росіяни КАБами атакували трактор на Запоріжжі. Фото: ДСНС

Російська окупаційна армія 1 травня вдарила керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства у Запорізькому районі.

Постраждав 33-річний працівник фермерського господарства, який їхав ґрунтовою дорогою, щоб обробити поле. Постраждалому вже надали медичну допомогу. Трактор з сільськогосподарським устаткуванням також був пошкоджений. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

Росіяни б’ють по тих, хто вирощує хліб — поранена людина, пошкоджена сільгосптехніка, — написав Федоров.

Внаслідок бомбардування на відкритій території горіла суха рослинність. Надзвичайники вже ліквідували пожежу.

Очільник ОВА раніше поінформував, що впродовж доби окупанти завдали 864 удари по 44 населених пунктах області. Ворог застосовував авіацію, БпЛА різної модифікації (переважно FPV), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Влада отримала 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Нагадаємо, у вересні минулого року російські окупанти завдали два ракетні удари по території сільськогосподарського підприємства у Боромлянській громаді Охтирського району Сумщини. Внаслідок обстрілу були поранені 12 аграріїв, які збирали урожай. Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки — трактори і комбайни.