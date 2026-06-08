У Запоріжжі зросла кількість поранених. Фото: ОВА

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Російський удар по Запоріжжю 8 червня призвів до загибелі двох жінок.

Кількість поранених у місті зросла до 23 людей. Серед постраждалих четверо дітей. Усім постраждалим вже надається необхідна медична допомога. Обстріл пошкодив житлові будинки та автівки, а також зруйнували торгівельні кіоски. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також сьогодні ввечері росіяни вкотре атакували місто. Внаслідок цього удару осколкові поранення ніг отримав 52-річний чоловік. Обстріл пошкодив 9-поверховий житловий будинок. Крім того, пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, армія РФ 8 червня атакував безпілотником спальний район Запоріжжя. У Поруч з місцем влучання російського БпЛА знаходилися автобусна зупинка, магазини та торгівельні палатки.