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Ракурс
В Запорожье возросло количество раненых. Фото: ОВА

Возросло количество раненых в Запорожье

8 июн 2026, 20:07
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Російський удар по Запоріжжю 8 червня призвів до загибелі двох жінок.

Кількість поранених у місті зросла до 23 людей. Серед постраждалих четверо дітей. Усім постраждалим вже надається необхідна медична допомога. Обстріл пошкодив житлові будинки та автівки, а також зруйнували торгівельні кіоски. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також сьогодні ввечері росіяни вкотре атакували місто. Внаслідок цього удару осколкові поранення ніг отримав 52-річний чоловік. Обстріл пошкодив 9-поверховий житловий будинок. Крім того, пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, армія РФ 8 червня атакував безпілотником спальний район Запоріжжя. У Поруч з місцем влучання російського БпЛА знаходилися автобусна зупинка, магазини та торгівельні палатки.

Источник: Ракурс


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