Окупанти вдарили по Запоріжжю КАБами, є загиблий та поранені. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215230-rosiyany-atakuvaly-zaporijjya-kabamy-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

Під ранок у понеділок, 27 липня, ворожий безпілотник влучив у квартиру в багатоповерховому будинку. Внаслідок цієї атаки зазнали поранень 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Згодом російська керована авіабомба впала на приватний будинок в місті. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Згодом рятувальники дістали з-під завалів 22-річного пораненого.

В ОВА додали, що за минулу добу ворог завдав 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цих обстрілів двоє чоловіків загинули, ще 13 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 24 липня російська армія скинула авіаційні бомби на Слов’янськ, які влучили у житловій забудові. Частково були зруйновані та пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки. Також вибухи та пожежі пошкодили автомобілі. Постраждали четверо чоловіків, п’ятеро жінок та неповнолітній хлопець.