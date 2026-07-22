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Ракурс
Армія РФ обстріляла харчове підприємство у Запоріжжі, є поранені. Фото: ОВА

Росіяни вдарили по харчовому підприємству в Запоріжжі, є поранені

22 лип 2026, 17:24
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Армія Російської Федерації 22 липня атакувала Запоріжжя.

Російський безпілотник влучив по території підприємства харчової промисловості. Спалахнула пожежа — горять автівки та приміщення. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох поранених. Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам віком 25 та 41 року.

Згодом очільник ОВА поінформував, що росіяни атакували населений пункт Лежине у Запорізькому районі. Внаслідок бомбардування були зруйновані будинки. Попередньо, є інформація про людей під завалами.

Нагадаємо, 21 липня російські війська вдарили по складу ЮНІСЕФ й знищили гуманітарну допомогу для українських дітей та сімей, які постраждали від агресії РФ. Було знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарних вантажів вартістю майже 3,9 млн дол. — генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші критично важливі запаси.

Джерело: Ракурс


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