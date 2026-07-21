Наслідки російської атаки, фото: Дмитро Лубінець

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Російські загарбники вдарили по складу ЮНІСЕФ — знищено гуманітарну допомогу для українських дітей на суму 3,9 млн доларів США.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Шокований черговим цинічним злочином Росії. Цього разу під ворожим ударом опинився склад ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей і сімей, які постраждали від війни, — наголосив він.

За словами Лубінця, внаслідок російської атаки знищено понад 106 тис. одиниць гуманітарних вантажів вартістю майже 3,9 млн доларів США — генератори, питну воду, гігієнічні набори та інші критично важливі запаси:

ЮНІСЕФ — багаторічний партнер Офісу Омбудсмана, який щодня допомагає українським дітям і родинам. Удар по гуманітарному складу — це удар по тих, хто рятує життя.

Він додав, що Росія також продовжує вбивати дітей:

лише минулого тижня, за даними ЮНІСЕФ, загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 дістали поранення;

у червні було зафіксовано наймасовішу загибель дітей з 2022 року протягом місяця — семеро дітей загинули, ще 116 — поранені.

Вкотре наголошую: напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Коли під удар потрапляють ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя. За кожен такий злочин держава-агресор має понести відповідальність, — наголосив він.

Прес-служба «ЮНІСЕФ Україна» повідомляє, що 19 липня внаслідок російської атаки було серйозно пошкоджено склад у Білогородці.