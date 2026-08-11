Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

На Київщині через нічну російську атаку пошкоджено склад та вантажівки (ФОТО)

11 сер 2026, 11:37
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вкотре атакували мирне населення Київської області.

Є пошкоджені будівлі та транспорт. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

У Бучанському районі пошкоджено:

  • складське приміщення підприємства;
  • три вантажні автомобілі;
  • три контейнери;
  • приміщення охорони.

Без постраждалих.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Наслідки російського обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів