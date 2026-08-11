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Наслідки російського обстрілу Київщини, фото: Нацполіція
На Київщині через нічну російську атаку пошкоджено склад та вантажівки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215537-na-kyyivschyni-cherez-nichnu-rosiysku-ataku-poshkodjeno-sklad-ta-vantajivky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вкотре атакували мирне населення Київської області.
Є пошкоджені будівлі та транспорт. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.
У Бучанському районі пошкоджено:
- складське приміщення підприємства;
- три вантажні автомобілі;
- три контейнери;
- приміщення охорони.
Без постраждалих.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.