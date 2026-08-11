Наслідки російського обстрілу Київщини, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n215537-na-kyyivschyni-cherez-nichnu-rosiysku-ataku-poshkodjeno-sklad-ta-vantajivky-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, вкотре атакували мирне населення Київської області.

Є пошкоджені будівлі та транспорт. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

У Бучанському районі пошкоджено:

складське приміщення підприємства;

три вантажні автомобілі;

три контейнери;

приміщення охорони.

Без постраждалих.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.