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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя 11 серпня, фото: Запорізька ОВА

Шестеро людей загинули у Запоріжжі внаслідок комбінованої російської атаки (ВІДЕО)

11 сер 2026, 09:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру, — зазначив він. — Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Джерело: Ракурс


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