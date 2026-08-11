Наслідки російської атаки на Запоріжжя 11 серпня, фото: Запорізька ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.

Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.