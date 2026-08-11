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Наслідки російської атаки на Запоріжжя 11 серпня, фото: Запорізька ОВА
Шестеро людей загинули у Запоріжжі внаслідок комбінованої російської атаки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215533-shestero-ludey-zagynuly-u-zaporijji-vnaslidok-kombinovanoyi-rosiyskoyi-ataky-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 серпня, атакували обласний центр Запорізької області ракетами та авіабомбами.
Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни завдали масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами по обласному центру, — зазначив він. — Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.