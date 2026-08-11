Рашисти за добу втратили майже 1,2 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215532-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-190-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 460 тис. 400 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 259 танків;

25 тис. 120 бойових броньованих машин;

47 тис. 713 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 20 одиниць РСЗВ;

1 тис. 560 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 190 наземних робототехнічних комплексів;

454 тис. 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 7 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

132 тис. 543 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 514 одиниць спеціальної техніки.

Ворог вчора завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 631 дрон-камікадзе та здійснили 3 ти. с 240 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти:

Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Сопич, Уланове, Отруби, Яструбщина, Середина-Буда та Чуйківка Сумської області;

Хрінівка Чернігівської області.

Крім того, рашисти завдали авіаударів по районах населених пунктів Суми, Суходіл, Лужки та Товстодубове Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника.