Знищення ворожого командного пункту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215524-zsu-urazyly-komandnyy-punkt-vorojogo-zrk-s-300-video.html

Ракурс

Бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила командний пункт російського комплексу протиповітряної оборони С-300П/ПМ.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.

Командно-штабна машина — «мозок» комплексу: збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що приліт по такій цілі робить діру в ППО ворога на цілій ділянці фронту й дозволяє українським засобам ураження залітати вглиб та бити по стратегічних цілях.