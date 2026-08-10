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Ракурс
Знищення ворожого командного пункту, скріншот відео

ЗСУ уразили командний пункт ворожого ЗРК С-300 (ВІДЕО)

10 сер 2026, 20:05
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Бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразила командний пункт російського комплексу протиповітряної оборони С-300П/ПМ.

Відповідне відео опубліковане на сторінках бригади у соцмережах.

Командно-штабна машина — «мозок» комплексу: збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що приліт по такій цілі робить діру в ППО ворога на цілій ділянці фронту й дозволяє українським засобам ураження залітати вглиб та бити по стратегічних цілях.

А ще вони напхані рідкісною електронікою, до біса дорогі, а на навчання екіпажу йдуть роки. Приліт по такій цілі — дуже болючий удар для ворога, — додали у бригаді.

Джерело: Ракурс


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