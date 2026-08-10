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Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили комбінат «Тобольскнефтехим» у РФ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215520-syly-oborony-urazyly-kombinat-tobolskneftehym-u-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України сьогодні, 10 серпня, завдали ураження нафтохімічному комбінату «Тобольскнефтехим» в Тобольську Тюменської області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства" - розповіли у Генштабі. — Потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи.
Зазначається, що це підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Зокрема бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка).
Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів, — наголошують у Генштабі. — Ступінь завданих збитків уточнюється.
У соцмережах уже з’явилися відповідні відео.
Нагадаємо, раніше сьогодні Генштаб ЗСУ також підтвердив удари по НПЗ «Танеко» в Татарстані.