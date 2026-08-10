Генеральний штаб підтвердив удари по НПЗ «Танеко» в Татарстані. Фото:

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Ракурс

Ураження двох нафтопереробних заводів у Росії підтвердив український Генштаб.

В ніч на 10 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко», що в Нижньокамську Республіки Татарстан. На об'єкті зафіксували пожежу. А на НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї, який був уражений 8 серпня, підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також українські військові уразили ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області й складу матеріально-технічних засобів армії РФ у Новоселідовці Донецької області. А в Бойовому на Донеччині був удар по польовому артилерійському складу.

Також у Генштабі нагадали, що 3 серпня внаслідок ураження аеродрому «Гвардійське» в окупованому Криму було знищено дев’ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

Нагадаємо, 10 серпня моніторингові пабліки та російські ЗМІ інформували про атаку дронів на Нижньокамськ. Під ударом був опинився один із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії, де розташовані два великих заводи.