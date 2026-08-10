Дрони атакували НПЗ у російському Татарстані. Фото:

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Ракурс

Українські дрони знову атакували НПЗ у Російській Федерації.

У Нижньокамську (Республіка Татарстан) під ударом опинився один із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії, де розташовані два великих заводи. Місцеві мешканці заявляли про проліт великої кількості безпілотників вранці 10 серпня. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Російській Федерації, де розташовані два великих нафтопереробних заводи — «ТАІФ-НК» та «ТАНЕКО», а також потужності компанії «Сібур». Цей промисловий комплекс є ключовим елементом російської паливно-енергетичної інфраструктури.

«ТАНЕКО» вважається одним із найсучасніших і найважливіших російських НПЗ. А «ТАІФ-НК» — це велике підприємство нафтопереробної галузі, що спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО знищила 13 безпілотників, які летіли на Москву. Крім того, у мережі заявляли про вибухи в Казані.

Ще моніторингові канали пишуть про атаку на енергетичну інфраструктуру у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

Нагадаємо, 7 серпня вибухи прогриміли у російському Брянську та окупованій Ялті. Пожежа спалахнула в районі складів та Брянської таможні. Того ж дня в російському Єкатиренбурзі після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries. У компанії заявили, що пожежу згодом локалізували.