СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію в російському Башкортостані. Фото:

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Ракурс

СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у російському Башкортостані.

Спецслужба завдала удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Черкаси», що розташована за 1 тис. 500 км від українського кордону. По цій станції вдарили щонайменше вісім дронів. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях ЛВДС. Про це 8 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що станція «Черкаси» є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть — Урал» і забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 млн т нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об'ємом понад 385 тис. куб. м.

У спецслужбі наголосили, що ураження таких об'єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах РФ. Крім того, це негативно впливає на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби російської «оборонки».

Нагадаємо, 8 липня Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод в Росії. На території підприємства були зафіксовані вибухи та пожежа. Також був атакований нафтопереробний заводу «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ).